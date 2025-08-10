domingo, agosto 10, 2025
Avistan en La Sabana nueva especie de garza

Una nueva especie de ave fue observada en el pueblo de La Sabana, en el estado La Guaira, por un grupo de ambientalistas protectores de las tortugas marinas que anidan en esa zona.

Braulio Castillo informó que fue avistado un chicuaco enmascarado (Nyctanassa violacea), lo cual representa una nueva especie en La Sabana, donde hasta la fecha se contabilizan 170 tipos.

Explicó Castillo que el chicuaco enmascarado es una especie de garza, de hábitos crepusculares y nocturnos y que se alimenta de peces, crustáceos, insectos y pequeños vertebrados.

Aunque es de hábitos nocturnos, el animal también puede observarse activo durante el día oculto entre la vegetación porque descansa en los árboles.

La presencia de esta especie, también conocida como martinete coronado, marca un importante descubrimiento en esta población guaireña, donde llevan el registro de las especies de animales que habitan en ella.

El ave es de un patrón blanco y negro en la cabeza que resalta y el cuerpo gris, patas y cuello largos, pico más grueso y durante su vuelo, las patas se proyectan más allá de la cola.

