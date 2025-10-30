Compartir

Azulejos de Toronto sacó ventaja en la Serie Mundial ante Dodgers y la colocó a su favor 3-2 y este viernes se reanudará la misma en su casa. Dodgers fue silenciado la noche del miércoles y cayó con pizarra de 6×1.

Trey Yesavage sin duda fue fundamental en este encuentro, el serpentinero pudo lanzar sin problemas durante siete entradas. Permitiendo solamente una carrera y 12 abanicados para alzarse con un triunfo.

Azulejos de Toronto sacó ventaja en la Serie Mundial

Yesavage lanzó con total precisión silenciando a Shoei Ohtani y sus compañeros y para tener ahora la ventaja para el viernes. Por su parte, no será fácil ya que Yoshinobu Yamamoto estará en la lomita mañana por Los Ángeles.

A las ocho de la noche se va a jugar el sexto partido de esta emocionante Serie Mundial 2025. Si habrá séptimo juego será el sábado 1º de noviembre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas