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Azulejos de Toronto selló el boleto a la Serie Mundial 2025, tras derrotar a Marineros de Seattle con pizarra de 4×3 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Fue decisiva la experiencia de George Springer, quien pudo descifrar un envío del venezolano Eduard Bazardo.

Bazardo vino en relevo ya que los Azulejos habían montado una amenaza y el público colaboró colocando bulla en el nido de los “pájaros azules”. Esto inspiró a Springer quien a sus 36 años mostró que está listo para seguir jugando a la pelota, para colocar el juego 4×3.

Enganchó una pelota para sacarla del parque, acto seguido vino el relevo de Toronto que se encargó de calmar las acciones. El venezolano Eugenio Suárez no pudo con los relevistas y fue ponchado sin tirarle.

Azulejos de Toronto selló el boleto a la Serie Mundial

Han pasado más de 30 años que los Azulejos no iban a un clásico de octubre, colocando su nombre en la Serie Mundial de este año. Serie que arranca este viernes 24, contra los Dodgers que están listos desde hace rato.

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Marineros de Seattle dio todo por ir a la Serie Mundial, de hecho había esperanzas y lucharon hasta el final para poder lograr el sueño. Lamentablemente apareció George Springer para cambiar la historia.

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