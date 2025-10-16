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Azulejos despertó para colocar la Serie de Campeonato en dos triunfos para Seattle y una para ellos. Toronto terminó ganando con pizarra final de 13×4, en un juego donde descifraron los pitcheos de los lanzadores navales.

El venezolano Andrés Giménez pudo abrir un tramo con cuadrangular, en dicha entrada, Toronto fabricó cinco carreras. La victoria se completó con batazos de vuelta completa de la ofensiva azuleja.

Además de Giménez batearon jonrones Vladimir Guerreo Jr, el mexicano Alejandro Kirk, George Springer y Addison Barger. Todo le salió a la perfección a la ofensiva de los Azulejos de Toronto.

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“Estoy tan feliz de que, como equipo, nos unimos y pudimos ganar este juego”, dijo el venezolano Giménez a MLB. “Necesitábamos ganar esta noche. Fue muy importante para nosotros, y todos apotaron. Todos fueron parte de la victoria”.

Un juego emocionante donde se vio muy plantada a la ofensiva de los Azulejos que pudo batear. Por su parte se veía la presión en el lado de los Marineros, ya que estaban en casa y ante su público.

Azulejos despertó y los juegos para hoy

Dodgers de Los Ángeles se medirá a Cerveceros de Milwaukee a las seis de la tarde de hoy, esa serie va 2-0 a favor de Dodgers. A las 8:30 de la noche repiten Marineros y Azulejos, esa serie está 2-1 a favor de Seattle.

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