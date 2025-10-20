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Azulejos y Marineros se jugarán el pase a la Serie Mundial esta noche

By Danny Valdiviezo
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Azulejos y Marineros se jugarán el pase a la Serie Mundial esta noche
Guerrero Jr y Ernie Clement celebran la victoria. Foto: Las Mayores.

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Danny Valdiviezo
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No hay mañana, Azulejos y Marineros van a jugarse todo hoy por el pase a la Serie Mundial 2025. Toronto forzó el séptimo encuentro ayer en horas de la noche tras silenciar a Seattle con pizarra de 6×2.

Esta noche a partir de las 8:00 ambos equipos colocaran a todo su talento en juego, una victoria lo llevará a disputar la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. ¡Esta noche será decisiva en Toronto!

Trey Yesavage lanzó con solidez durante seis entradas, luego dejó todo en manos del bullpen para lograr la victoria. Por su parte, Vladimir Guerrero Jr y Addison Barger la sacaron del parque para darles el triunfo a los “pájaros azules”.

Azulejos y Marineros se jugarán el pase a la Serie Mundial esta noche

Toronto sigue jugando en equipo, ante Marineros que volvió a apostar a la ofensiva. Pero esta noche solo uno de ellos será el campeón de la Liga Americana. Mientras que Dodgers está a la espera.

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El viernes 24 empieza el llamado “clásico de octubre”, el cual dará un nuevo campeón en la Serie Mundial. Dodgers va nuevamente por segundo año seguido y es el actual campeón de las Grandes Ligas.

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