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La baba que estaba en el Parque Negra Hipólita fue llevada a otra zona, este se encontraba en el área de la caminería. Como es común cada vez que hay lluvias fuertes y el Río Cabriales sube de nivel estas buscan otras áreas.

Esta fue reubicada por personal del Acuario de Valencia, quienes se encargaron de llevarle a otra zona. En tiempos de invierno es muy común ver estas especies en la zona, como por el Parque Metropolitano.

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La baba que estaba en el Parque Negra Hipólita

Importante destacar que en caso de lluvias fuertes, normalmente el río Cabriales sube su nivel en 4, 6 ó más metros lo cual se lleva prácticamente todo a su paso, por ello le sugerimos:

.- Nunca se acerque a un río crecido.

.- Si observa cualquier animal silvestre, no intente captura, trate de tomar foto o vídeo corto para su reporte e identificación, dijo el rescatista Jacobo Vidarte.

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