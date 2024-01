Baby One More Time marcó el nacimiento de la carrera de Britney Spears, hoy considerada una de las grandes estrellas del pop, aunque con una trayectoria más corta de lo que a muchos nos gustaría.

Spears celebra el vigésimo quinto aniversario de su álbum debut “Baby One More Time“, que marcó su ascenso como la “princesa del pop”.

El día que el single de su álbum debut Baby One More Time salió a la luz en 1999 para meterse en los tímpanos de todo el mundo fue el inicio internacional de la carrera musical de la cantante, y también se convertiría en la representación más gráfica del pop en el imaginario colectivo del mundo.

La colegiala estadounidense con trenzas y pompones rosas no era cualquier joven talentosa con ganas de ser una estrella. Era Britney.

El primer y definitivo paso de The Mickey Mouse Club a estrella del pop

No era fácil imaginar lo que iba a suponer en la historia de la música aquel —este— single debut, compuesto por el letrista sueco Max Martin y producido por Martin y Rami. Aunque, probablemente, la primera culpable de lo que pasó aquel día, de alguna forma, fue Whitney Houston.

Una jovencísima Britney Spears familiarizada con la televisión gracias a su participación en el programa de estrellas infantiles The Mickey Mouse Club (1992), donde coincidió con Ryan Gosling o su posterior primer y mediático amor Justin Timberlake, se presentó a una audición del sello discográfico Jive Records. Con una impactante interpretación del clásico I Have Nothing, balada de la estrella estadounidense, Spears se metió en el bolsillo a los presentes en el acto.

El nombre original de la canción no era Baby One More Time

Baby One More Time es el resultado de la censura de las primeras dos palabras del título original: Hit Me Baby One More Time.

La esfera ejecutiva de la discográfica estaba preocupaba por si la expresión “Hit me” (en español, pégame) se interpretaba como un acto de apología de la violencia doméstica o entre parejas. Finalmente, el título se modificó y se eliminó la parte polémica.

Sin embargo, en más de una conversación Martin ha aclarado el verdadero significado del verso.

Una explicación que cerraría el círculo, puesto que Britney y su … Baby One More Time fueron la carta de presentación que sembró la semilla del movimiento teenybopper, ese perfil de niño o niña que sigue las tendencias adolescentes en música, moda y cultura.

