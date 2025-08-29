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Se pudo conocer que el Sistema Nacional de Ingreso dio la opción para que los bachilleres puedan cambiar las opciones universitarias. Y de esta manera postular una segunda fase de asignación.

Los bachilleres tienen hasta hoy para hacer modificaciones, la misma empezó el pasado miércoles 27 de agosto de 2025. Los aspirantes pueden eliminar las opciones académicas, luego de los resultados de las pruebas que hace la Opsu. De esa manera puedes postular otras carreras universitarias, si así lo quieres.

Modificar opciones universitarias

Ingresar a la página del Sistema Nacional de Ingreso (la plataforma puede demorar en cargar debido al alto tráfico).

Iniciar sesión con el usuario y contraseña

Seleccionar “Propósito de registro” en el menú ubicado en la parte izquierda de la pantalla.

El sistema permitirá al usuario eliminar las opciones seleccionadas en la primera fase y reemplazarlas por carreras de su interés, o bien mantener las seleccionadas y volver a postular.

Pasos a seguir

Luego de esto el estudiante deberá dar a conocer, la carrera, universidad, como el núcleo, además de sede o las extensiones de la casa de estudios.

Una vez que se haya concluido con la selección, el aspirante tendrá que seleccionar “Guardar”.

El sistema del SIN permite añadir más carreras universitarias cuando las demás estén eliminadas.

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El usuario puede postularse a seis alternativas de cupo, lo que le permite elegir la misma carrera que seleccionó en la primera fase, pero ofrecida en otra institución que no había sido escogida previamente.

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