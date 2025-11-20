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El Festival de la Voz Universitaria UC 2025 se desarrolló el pasado lunes 17 de noviembre en el Teatro Doctor Alfredo Celis Pérez. Los jóvenes Valeria García, de la Facultad de Ciencias de la Salud, y Cristian Bolívar, de Ciencias de la Educación, fueron los ganadores.

En este magnífico evento quedaron en segundo lugar Floriamnys Pachecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y Juan Cousin, de Ciencias de la Salud. Mientras que la tercera posición la ocuparon Ángela Meléndez, de Facyt, y Jonas Sequera, de Odontología.

El jurado calificador integrado por Francis Rodríguez, Anamaría Correa, Greidelyn Rincones, Rosangela Guzmán y Fabiola José tuvieron una dura tarea. Pues en esta edición participaron once talentosos jóvenes ucistas, quienes interpretaron diferentes géneros, con los cuales cautivaron al público presente.

El acompañamiento musical, igual de admirable, estuvo a cargo de Álvaro Granadillo, Arnaldo Álvarez, Humberto Ramírez, Juan Sánchez y Eddy Díaz. El Festival fue moderado por Lourdes Bolaños y Jesús Useche.

Festival de la Voz Universitaria UC 2025

La directora central de cultura, María Blanca Rodríguez, dijo estar complacida de haber llevado a cabo este hermoso evento. Que contó con una participación nutrida y brillante por parte de los representantes de la comunidad estudiantil ucista.

Señaló que los ganadores acudirán al Festival de la Voz Universitaria regional del 24 al 29 de noviembre. En este concurso se escogerá la delegación carabobeña que estará en el Festival Nacional, el cual se efectuará el 10 de diciembre en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, estado Guárico.

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