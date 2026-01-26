Compartir

Lo que prometía ser una noche más de perreo y euforia urbana en la capital de la montaña, se transformó en un hito de la cultura popular latinoamericana.

El artista puertorriqueño Bad Bunny, conocido por romper esquemas en la industria global, decidió rendir pleitesía a la historia musical de Colombia al iniciar su presentación en Medellín honrando a la máxima figura del vallenato: Diomedes Díaz.

Un himno para abrir la noche

La atmósfera del estadio estalló en un sentimiento unánime cuando las primeras notas de «Tú eres la reina» retumbaron en los altavoces. Este tema, considerado un himno sagrado para los seguidores del fallecido «Papa de los pollitos», fue la pieza elegida por el «Conejo Malo» para abrir su setlist.

El gesto no fue menor; al elegir una canción que representa la columna vertebral de la identidad colombiana, el boricua logró una conexión inmediata y profunda con los miles de asistentes que no esperaban tal despliegue de respeto hacia el Cacique de la Junta.

El evento fue calificado por los asistentes como una muestra de respeto y hermandad musical que trasciende fronteras generacionales.

Ver a Bad Bunny rindiendo tributo al «Cacique de la Junta» es el tipo de crossover cultural que nos recuerda por qué Medellín es la capital mundial del género.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas