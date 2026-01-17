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A menos de un mes de su histórica actuación en el Super Bowl, el superastro puertorriqueño Bad Bunny y Apple lanzaron un tráiler este viernes 16 de enero que adelanta la energía divertida que planea traer.

Filmado en la tierra natal de Benito, el clip comienza con él entrando a un set con un hermoso árbol de Flamboyán de fondo — un símbolo de su herencia — y dándole “Play” a su éxito top 10 del Billboard Hot 100, “Baile inolvidable”.

A partir de ahí, una diversa cadena de personas representando diferentes edades, razas e identidades aparece una por una para bailar con Bad Bunny, quien sigue sus pasos y también muestra algunos propios. “El mundo bailará”, se lee en un mensaje en la pantalla al final del adelanto.

El Super Bowl de este año se llevará a cabo el 8 de febrero e incluirá a Charlie Puth interpretando el himno nacional.

Bad Bunny Super Bowl

El anuncio de la participación de Benito en el show del medio tiempo se hizo en septiembre, generando un debate nacional sobre la novedad de tener a un artista de habla hispana encabezando el evento musical en vivo más grande de Estados Unidos en un momento en que las tensiones entre las comunidades inmigrantes latinas y el gobierno estadounidense están más latentes que nunca.

Reacción de Trump

El presidente Donald Trump — quien lideró redadas de control migratorio y deportaciones masivas altamente polémicas en todo el país — calificó la elección de Apple de Bunny como “ridícula”, mientras que el grupo político ultraconservador Turning Point anunció planes para organizar un espectáculo alternativo de medio tiempo solo en inglés al mismo tiempo que el show oficial del Super Bowl.

Pero como señaló Leila Cobo, directora de contenido de Latin/Español de Billboard, en un artículo de opinión publicado en octubre, no hay nada inherentemente político en que Benito se presente en el Super Bowl de este año. Y en el nuevo tráiler de Apple, el artista demuestra que simplemente está allí para proporcionar a todos, sin importar de dónde sean o qué idioma hablen, un buen momento.

El espectáculo de Bad Bunny llegará tras un destacado 2025 en la carrera del cantante y rapero, con su álbum “Debí Tirar Más Fotos” pasando cuatro semanas en el N. 1 del Billboard 200 durante ese año.

En noviembre, inició una gira mundial en apoyo del álbum con shows programados hasta julio. La gira ya ha roto récords; solo en los primeros 12 conciertos, Benito recaudó 107 millones dólares con la venta de 697.000 boletos.

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