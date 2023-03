Compartir

El cantante puertorriqueño Bad Bunny protagoniza la primera portada completamente en español de la revista TIME, con el título «El mundo de Bad Bunny».

A través de Instagram, la revista reveló este martes la foto donde aparece vestido de negro y con una flor blanca en el pecho, adelante de un fondo rojo.

Igualmente, justo arriba aparece una cita que parece advertencia: «No voy a hacer otra cosa para que te guste a ti».

En la entrevista que ofreció en exclusiva a TIME, Bad Bunny habla de los diferentes ámbitos de su vida: desde su infancia, la relación con su familia, la fama, el reguetón y el alcance que tiene la música latina actualmente.

«Se volvió cool ser latino. No solo están haciendo la música, están tratando de copiar el flujo de los latinos. Pero luego pienso, nuestra cultura y nuestra música se extienden por todas partes. Impacta a personas en otros lugares. Quieren probarlo y sentirlo. Entonces, ¿por qué me va a molestar eso, sí lo hacen con respeto?», comentó el cantante.

Bad Bunny y el teléfono de una fan

Por otra parte, aunque no hizo comentarios sobre su relación con Kendall Jenner, sí se refirió a lo sucedido en enero, cuando le tiró el celular a una fanática: “Siempre digo que nunca le diré que no a alguien que se me acerca a saludar. Si vienes como si me fueras a robar, entonces sí, me molestará. ¿Por qué quieres una foto conmigo? ¿Por qué soy la Estatua de la Libertad? Soy un humano. Salúdame”.

Sin más ni menos, con esta portada Bad Bunny muestra su influencia en la cultura pop.

