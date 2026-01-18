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El artista puertorriqueño Bad Bunny, protagonizó un error en vivo que dejó a miles de fans atónitos y convirtió su primera presentación en Lima, Perú, en tendencia casi de inmediato luego de que confundiera a ese país con Chile.

Todo ocurrió durante la primera fecha del artista en la capital peruana el viernes, 16 de enero, justo cuando el concierto entraba en su fase más emotiva. Tras cerrar el primer bloque del show, apareció en las pantallas “Concho”, el ya conocido sapo animado que forma parte del universo visual de la canción “Debí tirar más fotos”.

Bad Bunny protagonizó un error en Perú

El personaje generó una profunda emoción y muchos aplausos al dedicar diversos elogios a Perú y, en especial, a su reconocida gastronomía local. La ovación de los asistentes fue inmediata y el ambiente se volvió inmejorable para lo que vendría después en el espectáculo.

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Fue en ese preciso instante cuando Bad Bunny regresó al escenario para dar inicio al segmento de “La Casita”, uno de los momentos más simbólicos del concierto. El artista apareció vestido con una casaca inspirada en la bandera peruana y se dirigió al público para agradecer por todo el cariño recibido.

Sin embargo, en lugar de mencionar a Perú, el cantante gritó el nombre de Chile, provocando un silencio que resultó tan breve como profundamente incómodo para los presentes. Algunos de los asistentes rieron, otros se miraron incrédulos y muchos tardaron varios segundos en procesar lo que acababa de ocurrir en la tarima.

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