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Está confirmado, Bad Bunny será el artista del medio tiempo en el Súper Bowl 2026. Luego de rumores sobre Adele, Miley Cirus y Taylor Swift, y otros cantantes, el contrato llegó para el artista boricua.

Ayer domingo un video se hizo viral en las redes anunciando su único concierto en Estados Unidos para 2026. Ya Bad Bunny había dicho que no tendría conciertos en Estados Unidos por no estar de acuerdo con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Pero anoche anunció que estará presente el próximo 8 de febrero de 2026 en una actuación en la final de la NFL. No es la primera vez que el artista boricua tendría una presentación en el Súper Bowl. En el año 2020 acompañó a Shakira y a Jennifer López en su presentación.

Bad Bunny será el artista del medio tiempo

Ahora será el mismo Bad Bunny quién tendrá la presentación en el medio tiempo, en la final de fútbol americano. En dicho evento han estado artistas con presentaciones memorables, por nombrar solo a uno, Michael Jackson.

En la actualidad, el artista boricua está en medio de su gira, en la cual muestra mucho más de la cultura de su país. En su último material “Debí Tirar Más Fotos”, ha mostrado mucho más la cultura de Puerto Rico.

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Este es uno de los eventos más esperados en el Estados Unidos como en el mundo. Y será un gran reto para este artista. Esperemos febrero de 2026 para ver dicho evento.

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