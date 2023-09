Compartir

La autodisciplina, el enfoque, la constancia y la visión ha sido pieza clave en el éxito obtenido por Verónica Canelón para poder titularse Campeona Latinoamericana en el Universal Dance Latín en el año 2020 y Campeona Mundial en el Universal Dance World Championship en el 2022.

Esto sirviendo de inspiración y motivación para las generaciones futuras de nuestro país que deseen participar en un escenario internacional con la intención de materializar sus sueños, medirse con talentos nuevos y dejar en lo más alto a nuestra bandera.

Dicho campeonato mundial se caracteriza por contar con el más alto nivel técnico y artístico donde todos los talentos asistentes son capacitados en las más de 15 categorías con bailarines profesionales, brindándoles conocimientos y herramientas útiles para perfeccionar técnicas, además de esto también optan por diferentes becas y cuentan con la oportunidad de disfrutar de excelentes premios tanto en metálico como turísticos, haciendo de esta plataforma una experiencia única e inolvidable para cada uno de los participantes.

Asimismo, con tan solo 20 años de edad, Canelón buscará nuevamente revalidar su título en la categoría adulto de la disciplina “Contemporany Jazz”, donde solo participarán los mejores de cada país para disputarse el 1er lugar del podio, siendo posible su participación gracias al apoyo de diferentes representantes pertenecientes al sector privado de nuestro país, como lo es la agencia de viajes “Viajes Nova” quienes fueron los responsables de sus boletos para poder viajar a esta afamada competencia, apostando siempre al talento nacional de nuestro país.

Universal Dance World Championship

“Cuando me inicié en la danza con tan solo 3 años de edad no me visualizaba tan lejos, era una niña que solo disfrutaba del arte, cuando crecí de forma responsable asumí el formarme como profesional en esta disciplina que me ha llevado lejos, motivándome a ser instrumento para que los ojos internacionales visualicen el talento que existe en nuestro país y así contribuir con que en algún momento Venezuela también sea un referente mundial en la danza por su gran potencial”, expresó Verónica Canelón, bailarina, modelo y actriz profesional.

Para la caraqueña participar en este tipo de competencias es una experiencia invaluable donde la introspección y la disciplina han sido la clave, ya que no cuenta con la posibilidad de viajar con un entrenador que la acompañe para instruirla y guiarla durante su estadía y participación en la competencia que se estará llevando a cabo en la ciudad de Cancún, México.

Por último, dejar a Venezuela en lo más alto del podio es para ella el resultado de haber salido de su zona de confort tantas veces pero siempre dando lo mejor de sí, de incontables días de preparación, de perseguir y trabajar por sus sueños a diario y sobre todo de su meta principal la cual es: “abrirle las puertas a los nuevos talentos en competencias internacionales y contribuir con la visibilidad y reconocimiento de los bailarines participantes en este tipo de competencias para que en algún momento Venezuela también pueda ser localidad para dicho evento”.

