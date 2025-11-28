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La capital del país además de otras ciudades estará en el frente frío que podrá sentirse durante el mes de diciembre y pronostican que pudiera extenderse. La información la dio el ingeniero Valdemar Andrade en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

Como es tradicional desde finales de noviembre y en el mes de diciembre se van sintiendo bajas temperaturas en algunas ciudades del país. Específicamente en Caracas como en zonas de montaña.

Dijo Valdemar en la entrevista que las temperaturas probables estarán entre los 14 grados y 15 grados. Las mismas pudieran extenderse hasta el mes de enero de 2026, para luego volver a las temperaturas habituales.

Dicho frente se va a sentir en la costa norte del país en los próximos días. Se espera que las primeras semanas de diciembre se sienta un poco más de frío en las zonas de la capital, hasta el mes de enero.

Frente frío en Venezuela ¿qué es exactamente?

Un frente frío es la zona de contacto entre una masa de aire frío y una masa de aire caliente, donde el aire frío, más denso, se desplaza por debajo del aire caliente, forzándolo a ascender.

Este movimiento genera inestabilidad atmosférica, lo que provoca descensos bruscos de temperatura. Formación: Ocurre cuando una masa de aire frío y denso avanza y empuja a una masa de aire cálido y ligero.

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Efecto en la atmósfera: El aire frío empuja al cálido hacia arriba, provocando una rápida y vertical elevación del aire cálido, lo que puede generar nubosidad.

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