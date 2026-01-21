Compartir

Galería Avanti amplía su propuesta comercial con la incorporación de Fumeri, una marca internacional de perfumería que se suma oficialmente a su portafolio. Esta alianza fortalece la categoría de fragancias dentro de la tienda departamental y responde a la estrategia de crecimiento impulsada por Yaser Dagga, empresario venezolano y CEO de Galería Avanti, enfocada en diversificar la oferta con marcas alineadas a las tendencias del retail especializado.

La perfumería se ha consolidado como una categoría clave dentro del modelo de negocio de Galería Avanti, especialmente por su relevancia en temporadas asociadas a regalos y celebraciones. En este contexto, la llegada de Fumeri amplía las opciones disponibles para los consumidores, integrando fragancias de alta concentración y perfiles olfativos versátiles que responden a distintos estilos de vida y preferencias.

Fumeri ofrece fragancias Eau de Parfum inspiradas en referencias icónicas de la perfumería internacional, con propuestas femeninas, masculinas y unisex. Su portafolio abarca notas amaderadas, orientales, florales, dulces y especiadas, pensadas tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. Esta diversidad permite fortalecer la experiencia de compra y ampliar las alternativas dentro de una categoría de alta rotación en el retail.

Dentro de la selección disponible en Galería Avanti destacan fragancias unisex como Fumeri Deluxe Style 33, Fumeri 540, Ambre Night, Smokey Leather y Oud & Saffron, así como propuestas femeninas como Adore, Gabriella, Flirt y Rose Vetiver, y opciones masculinas como Victorious y Wild. Esta curaduría refuerza la oferta de regalos al integrar perfumes con presentaciones atractivas y precios competitivos, una combinación altamente valorada por los consumidores.

Durante más de tres años, Galería Avanti ha consolidado un portafolio de perfumería conformado por marcas europeas, francesas y del Medio Oriente, garantizando estándares de calidad, originalidad y variedad. Esta selección ha permitido al consumidor acceder a una oferta amplia y especializada, fortaleciendo la confianza en la categoría y posicionando a la galería como un referente en perfumería dentro del retail venezolano. La incorporación de Fumeri se integra a esta línea de trabajo, ampliando las alternativas disponibles sin comprometer estos criterios.

La alianza responde también al análisis del comportamiento del consumidor, que evidencia una creciente preferencia por fragancias que ofrezcan calidad y buen desempeño a precios accesibles. En este sentido, Galería Avanti continúa ajustando su portafolio para atender las nuevas dinámicas de consumo, manteniendo una propuesta competitiva y actualizada.

“Cada marca que incorporamos a Galería Avanti responde a una evaluación estratégica de valor para el cliente. Fumeri fortalece nuestra categoría de perfumería y nos permite seguir ofreciendo opciones alineadas con las tendencias internacionales, cuidando siempre la calidad y la accesibilidad”, señaló Yaser Arafat Dagga, CEO de Galería Avanti y empresario venezolano.

Con esta incorporación, Galería Avanti reafirma su estrategia de crecimiento sostenido, basada en la diversificación de categorías y en alianzas que fortalecen su portafolio. Bajo el liderazgo de Yaser Dagga y su equipo, la tienda departamental continúa evolucionando su propuesta comercial, consolidando su posicionamiento dentro del retail venezolano y ampliando la oferta de perfumería como una categoría clave dentro de su experiencia de compra.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas