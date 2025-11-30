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El aderezo de mostaza y miel es un clásico cremoso y dulce que puede elevar cualquier ensalada, pollo a la parrilla o sándwich.

La versión tradicional suele contener altos niveles de sodio, pero esta receta simplifica los ingredientes para ofrecer un sabor vibrante con una reducción significativa de sal, ideal para cuidar la presión arterial y la salud en general.

Ingredientes 1/2 taza de yogur bajo en grasas sin sabor

3 cucharadas de leche sin grasa o del 1%

1 cucharada de miel*

2 cucharaditas de mostaza preparada (cualquier tipo)