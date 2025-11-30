El aderezo de mostaza y miel es un clásico cremoso y dulce que puede elevar cualquier ensalada, pollo a la parrilla o sándwich.
La versión tradicional suele contener altos niveles de sodio, pero esta receta simplifica los ingredientes para ofrecer un sabor vibrante con una reducción significativa de sal, ideal para cuidar la presión arterial y la salud en general.
Ingredientes
- 1/2 taza de yogur bajo en grasas sin sabor
- 3 cucharadas de leche sin grasa o del 1%
- 1 cucharada de miel*
- 2 cucharaditas de mostaza preparada (cualquier tipo)
Preparación
- Lávese las manos con agua y jabón.
- Combine todos los ingredientes en un tazón pequeño hasta que estén suaves. Cubra y enfríe por 30 minutos antes de servir.
- Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas.
Notas:
- Para un sabor más fuerte, añada 1 o 2 cucharaditas de mostaza.
- ¡Este tipo de receta funciona con todo tipo de mostaza!
- *La miel no es recomendada para niños menores de 1 año.
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