Este miércoles 13 de septiembre, usuarios en redes sociales de aproximadamente 17 estados del país, sufrieron constantes bajones eléctricos en el trascurso del día, incluyendo Caracas.

Miranda, Zulia, La Guaira, Táchira, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Lara, Falcón, Trujillo y Bolívar fueron algunas de las entidades afectadas por las fallas en el servicio eléctrico.

Asimismo, los usuarios detallaron que entre las 12 de mediodía y la 1:00 de la tarde se registró la primer bajón.

“Hasta esta hora 5:13 pm ya se registran 7 bajones de luz de menos de 30 seg, cuando regresa vienen picos altos”, reportó un usuario. Otra persona en Coro, estado Falcón comentó que “más de 10 bajones y se fue la luz más de 4 veces”.

No me dió tiempo de tomar la foto pero llegó a 148v y aqui (Valencia, Carabobo) lo 'normal' es tener tensión en 120v, nada de 110v.

No sólo es bajón, cuando regresa llega a tener picos de 140v… pic.twitter.com/nphXCWejYE

— Juan Ernesto Gil Rincón (@juanernestogil) September 13, 2023