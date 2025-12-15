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Balbino Fuenmayor sumó otro logro a su explosiva temporada, erigiéndose por tercera ocasión con el Jugador de la Semana, esta vez en el período comprendido entre el 8 y 14 de diciembre.

El slugger de Caribes de Anzoátegui comandó la LVBP en los departamentos de jonrones (4), extrabases (6), bases alcanzadas (25), carreras empujadas (9) y hits (11). Finalizó el lapso descrito, además, con extraordinaria línea ofensiva de .524/ .565/ 1.190 para astronómico OPS de 1.756.

Balbino Fuenmayor, a su vez, registró seis anotadas y dos dobles, con cuatro ponches y un boleto en los cinco juegos disputados en el período. El carabobeño, de esa forma, se convirtió en el primer pelotero que gana al menos tres veces el Jugador de la Semana.

Esto en una misma ronda eliminatoria desde que lo hiciera el recientemente fallecido Jesús Montero, con los Cardenales de Lara, en la 2017-2018; de acuerdo con los registros de Pelota Binaria.

Balbino Fuenmayor se alza por tercera vez en la zafra como el Jugador de la Semana

Balbino Fuenmayor, entretanto, también es el primer jugador de Caribes que se alza en más de dos ocasiones con el galardón semanal en una primera fase del torneo. Según los archivos de Tony Merola, gerente de medios de la Tribu.

Denis Phipps se alzó con tres en la 2016-2017 (semana 2, semana 3 y semana 14), pero la última fue ya en Round Robin. Etapa que desde la 2019-2020 no otorga distinciones semanales, sino una general al Jugador Más Valioso.

El inicialista y designado iniciará la décima semana del campeonato como el líder del circuito en vuelacercas (14), cojines totales (104); y conexiones de múltiples almohadillas (22, igualado con Alexi Amarista). Así como segundo en slugging (.633) y OPS (1.020).

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