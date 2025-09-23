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El delantero francés Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain Football (PSG), se quedó con el Balón de Oro 2025 de la revista France Football, que lo acredita como el mejor futbolista de la temporada.

El delantero español Lamine Yamal, del Fútbol Club Barcelona, terminó en segundo lugar. El podio lo completó el mediocampista portugués, Vítor Ferreira –conocido como Vitinha–, también del PSG.

En el Teatro del Châtelet, de París, se conoció la decisión final horas después de que los organizadores rebajaran el listado de nominados hasta 10, de los 30 jugadores que habían sido seleccionados previamente. El galardón fue entregado por el crack brasileño Ronaldinho, quien ganó el Balón de Oro en 2005.

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Dembélé encabezó la lista del PSG, que como campeón de la Champions League en la temporada 2024-2025, tuvo nueve representantes: Gianluigi Donnarumma —que ahora juega en el Manchester City—, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué y Kvitcha Kvaratskhelia.

La exitosa temporada del PSG lo erigió como el Mejor Equipo Masculino del Año; a su entrenador, el español Luis Enrique, le permitió quedarse con el Trofeo Johan Cruyff al mejor director técnico del mundo; y a Donnarumma, consolidarse como el mejor portero con el Trofeo Yashin.

Sin aviso previo

Antes de la gala, se filtró una presunta lista en la cual se anticipaba que el prestigioso premio sería para Lamine Yamal, canterano del Barcelona que ha irrumpido en la escena futbolística con grandes regates, así como con goles y asistencias claves para su club y la selección española.

En cambio, Lamine ganó por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa, que lo ratifica como el mejor futbolista joven de la temporada. «Soy el único que conoce al ganador del Balón de Oro«, respondió el jefe de redacción de France Football, Vincent García. «Los criterios para ganar este premio son rendimiento individual, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos conquistados, además de la deportividad y el comportamiento dentro y fuera del campo», apuntó.

Desde 2024, cuando Vinícius Júnior y su club, el Real Madrid, decidieron ausentarse de la gala del Balón de Oro en protesta por el resultado, ya no avisan con antelación al ganador. En esa ocasión el mediocampista español Rodri, del Manchester City, lo obtuvo.

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