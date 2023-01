La FIFA presentó, este martes 24 de enero, el balón oficial del Mundial femenino 2023; el cual dispondrá de la misma tecnología vinculada a Catar 2022.

Es de resaltar que, el noveno balón está inspirado en los paisajes naturales únicos de los dos países anfitriones, Australia y Nueva Zelanda, además que fue creado por la marca Adidas.

Entre el 20 de julio y el 20 de agosto se disputará el Mundial femenino 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Y el balón oficial fue presentado en Sídn; luego de recorrer en helicóptero el emblemático perfil urbano de la ciudad para llegar a Marks Park.

Como se mencionó, el Oceaunz dispone de la misma tecnología que presentó el balón en Catar 2022. Por ende, puede proporcionar datos precisos desde el balón que se ponen a disposición de los árbitros de VAR en tiempo real.

