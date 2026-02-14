La idea de consumir un Banana Split al despertar podría sonar, para muchos, como un exceso de azúcares y grasas. Sin embargo, la comunidad del bienestar y los entusiastas del skincare y la vida sana han logrado lo impensable: transformar el icónico postre en un desayuno nutritivo, equilibrado y funcional.
Esta nueva versión, que ha inundado plataformas como Instagram y TikTok, se aleja de las bolas de helado azucarado y el chocolate procesado.
El objetivo principal de este «update» gastronómico es aprovechar los beneficios energéticos del banano, integrando superalimentos que favorecen tanto la salud digestiva como el aspecto de la piel.
Ingredientes
- 1 banana pequeña (plátano, guineo)
- 1/2 taza de cereal de avena, elote o granola
- 1/2 taza de yogur de vainilla o de fresa, bajo en grasa
- 1/2 cucharadita de miel, opcional (no la agregue para niños menores de un año)
- 1/2 taza de piña cortada en pedazos o en trocitos (escurrida)
Preparación
- Pele y corte la banana (plátano, guineo) a lo largo. Ponga cada mitad en un tazón para cereal.
- Sobre cada plátano, añada una cucharada de yogurt. Puede agregar cereal y miel encima, si lo desea.
- Cubra con piña y sirva de inmediato.
- Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 horas.
Notas:
- Pruebe con yogur de otros sabores, yogur bajo en grasa, o inclusive con requesón.
- Pruebe otras frutas frescas, congeladas o enlatadas.
- Los niños menores se pueden ahogar con algunos alimentos. Asegúrese que los pedazos de fruta sean bien pequeños y suaves para los niños pequeños. Evite las uvas, pedazos de piña o melón. En vez de estos, use fruta suave enlatada, como cóctel de frutas.
- La miel no es segura para niños menores de 1 año.
- Agregue nueces y semillas para una mayor cantidad de proteínas.