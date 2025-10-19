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La banca privada en Venezuela no abrirá este lunes 20 de octubre, recordemos que el gobierno nacional declaró como júbilo los días domingo 19 y lunes 20 del presente mes. Esto por la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Es por ello que los bancos privados no estarán brindando atención a los clientes, como tampoco con operaciones en taquilla. Solamente los de la banca pública estarán abiertos este lunes.

Banca privada no abrirá mañana

Ya para el día martes 21 de octubre ambos estarán laborando normalmente en los horarios establecidos. Además de los bancos privados no habrá clases y será un día no laborable por decreto nacional.

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