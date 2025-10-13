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El Banco de Semillas en Venezuela quedará en el estado Guárico, dijo el ejecutivo de esa entidad. Tendrá el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y será algo que pondrá las bases en el ciclo de invierno de 2026.

Se pudo conocer que el gobernador de la entidad guariqueña Donald Donaire, inició gestiones en el Centro de Biotecnología Agrícola Dr. Humberto Fernández Moran. Esto en la ciudad de Caracas, para incrementar las capacidades agrícolas de la entidad.

Comentó que el proyecto consiste en lo que es el rescate además de la conservación de semillas. Así como la biodiversidad agroproductiva del país, para contrarrestar la erosión genética generada por modelos agrícolas foráneos.

Donaire agregó que este Banco de Semillas asegurará a los productores la disponibilidad de material genético de calidad y adaptado a las condiciones locales y así garantizar el abastecimiento alimentario tanto regional como nacional, indica una nota de VTV.

Banco de semillas en Venezuela y los beneficios

Los bancos de semillas benefician la seguridad alimentaria y la biodiversidad al conservar la diversidad genética de las plantas. Que es crucial para la agricultura moderna y para adaptarse a problemas como el cambio climático.

Ofrecen un seguro contra la pérdida de variedades debido a desastres naturales, plagas o enfermedades. Además permite a los agricultores desarrollar cultivos más resistentes y productivos para garantizar la alimentación humana en el futuro.

Conservación de la biodiversidad: estos almacenes de semillas protegen una gran variedad de especies vegetales, muchas de las cuales están en peligro de extinción. Esto incluye tanto especies silvestres como cultivadas, asegurando un legado genético invaluable.

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Seguridad alimentaria: Almacenan semillas viables para que las futuras generaciones puedan acceder a ellas y cultivar alimentos, incluso si las colecciones locales se pierden. Esta es una salvaguarda vital contra amenazas como el cambio climático, sequías, plagas y enfermedades.

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