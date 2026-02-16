Compartir

El Banco de Venezuela (BDV) anunció que mantendrá operativo su sistema de compra de divisas durante este lunes y martes de Carnaval.

A partir de las 8:00 de la mañana, las personas naturales podrán gestionar sus requerimientos cambiarios de manera digital, asegurando liquidez para sus gastos durante el asueto nacional.

¿Cómo realizar la operación?

La institución ha enfatizado que el proceso de adquisición es exclusivo a través de la BDVApp, su plataforma móvil de última generación. Para ejecutar la transacción, los clientes deben seguir una ruta sencilla y amigable: seleccionar la opción Divisas, luego Compra, e ingresar el monto deseado.

El mecanismo permite la compra desde un mínimo de 1 dólar hasta un máximo de 1.000 dólares por operación, adaptándose tanto a pequeños gastos de consumo como a necesidades mayores de los usuarios.

Una de las ventajas competitivas que destaca el BDV es la integración inmediata de los fondos. Una vez adquiridas, las divisas se abonan directamente en la Cuenta en Divisas del cliente. Estos fondos están diseñados para ser utilizados a través de medios de pago electrónicos, tanto en comercios nacionales como para transacciones en el exterior.

Asimismo, la entidad recordó la importancia de configurar la «Cuenta de Respaldo en Divisas». Esta herramienta permite que, al realizar un pago con tarjeta de débito, el sistema debite automáticamente el equivalente de la cuenta en moneda extranjera en caso de que el saldo en bolívares sea insuficiente.

Esto asegura que el usuario pueda completar sus compras sin interrupciones ni rechazos de puntos de venta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas