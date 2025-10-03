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El Banco de Venezuela anunció Paga y Pégala para esta Navidad, además de otros servicios que estará presentando en estos últimos tres meses del año. Esto como iniciativa a todos los clientes del primer banco del país

Recuerda que con Paga y Pégala ese regalo navideño les puede salir totalmente gratis, campaña que acompaña a la Institución para este cierre de año. Siendo una de las tradicionales, informó el BDV.

Otra de las iniciativas que tiene el Banco de Venezuela es «Navidad pa’ todos», y junto con el Ejecutivo Nacional, invitó a los venezolanos a que “Preparen la mesa»; para dar inicio a estas festividades llenas de amor, paz y unión.

Banco de Venezuela anunció Paga y Pégala para esta Navidad

La entidad financiera, informó que se mantiene al servicio de los clientes con sus soluciones integrales de pago, como PagomóvilBDV QR desde su aplicativo móvil BDVApp. El BDV en esta época navideña, ratifica su foco de ser más que un Banco.

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Es un aliado cercano que crece junto a sus más de 18 millones de clientes, al brindarles soluciones y herramientas financieras adaptadas a cada necesidad; que impulsan la economía y promueven la transformación digital.

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