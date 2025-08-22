Para comprar divisas a tasa del BCV puedes hacerlo si eres cliente del Banco de Venezuela. Para ello debes cumplir con los pasos que te diremos a continuación, el primer banco del país sigue ofreciendo ventajas a sus usuarios.
Comprar divisas a tasa del BCV en el Banco de Venezuela BDV
Debes Ingresar en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña
Luego selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos
Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación
Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados
Estos son los requisitos
Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con la entidad bancaria
Estar afiliado a BDVenlínea personas
Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela
Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€
Compra y venta en línea
Programa el retiro de efectivo
Usa tus divisas con tu tarjeta de débito
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas