Para comprar divisas a tasa del BCV puedes hacerlo si eres cliente del Banco de Venezuela. Para ello debes cumplir con los pasos que te diremos a continuación, el primer banco del país sigue ofreciendo ventajas a sus usuarios.

Comprar divisas a tasa del BCV en el Banco de Venezuela BDV

Debes Ingresar en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña

Luego selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos

Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación

Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

Estos son los requisitos

Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con la entidad bancaria

Estar afiliado a BDVenlínea personas

Características de las operaciones cambiarias a través del Banco de Venezuela

Adquiere tus divisas a partir de 1$ o 1€

Compra y venta en línea

Programa el retiro de efectivo

Usa tus divisas con tu tarjeta de débito

