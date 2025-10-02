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Una banda de secuestradores en Bolívar se hacía pasar por funcionarios y quedaron detenidos. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. Los aprehendidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Cinco peligrosos delincuentes, quienes se hacían pasar por detectives del CICPC fueron aprehendidos por funcionarios en Ciudad Bolívar. La banda delictiva se dedicaba a interceptar, robar y secuestrar a comerciantes en la parroquia Marhuanta, municipio Angostura.

Los antisociales fueron identificados como Daniel Isaac Quiñonez Sánchez (34), María Victoria Sanz Patetet (48), Arneris Josefina Valladares Sanz (28). Arneibis María Valladares Sanz (30) y Luis Gustavo Rivas Figuera (36).

Banda de secuestradores en Bolívar se hacían pasar por funcionarios

La detención se llevó a cabo en el sector Barrio Venezuela, calle Orinoco, tras una exhaustiva labor de investigación de campo y experticias técnico científicas.

Por medio de un exhaustivo trabajo de investigación de campo, se determinó que estos delincuentes vestían prendas alusivas al Cicpc. Y utilizaban una camioneta para abordar a sus víctimas.

Bajo amenazas de muerte, obligaban a los comerciantes a subir al vehículo con la intención de secuestrarlos, agrediendo a quienes se resisten. Durante un intento de secuestro, se generó un enfrentamiento entre los delincuentes, resultando herido de gravedad uno de los victimarios, quien actualmente se encuentra en estado de salud crítico.

Tenían prendas policiales

Al momento de la detención se colectaron como evidencias varias prendas de vestir, dos gorras (una de ellas con el logo del Cicpc) y dos teléfonos móviles. El Cicpc continúa tras la pista de tres delincuentes más que se encuentran prófugos de la justicia venezolana.

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El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Bolívar para los procedimientos legales correspondientes.

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