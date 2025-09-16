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La Banda Show Drácula puso en alto al estado Carabobo tras su destacada participación en la Cuadragésima octava (48) edición de las Feria Internacional de Barquisimeto, estado Lara. En el occidente del país.

Con la participación de más de 70 jóvenes músicos y una impecable coreografía por parte de las bailarinas, la banda carabobeña impresionó al público asistente; al Complejo Ferial Bicentenario de la capital larense.

En tal sentido, Germán Otero, presidente de la Fundación Festivales Carabobo Te Quiero expresó que esta banda tuvo una participación sin precedentes. Que le mereció vitores y efusivos aplausos de quienes presenciaron el gran desfile realizado en este evento.

Banda Show Drácula brilló en la Feria Internacional de Barquisimeto

«En el marco de la festividades de la Feria Internacional de Barquisimeto, nuestra agrupación cultural y embajadores musicales de Carabobo, la Banda visitó la ciudad de Barquisimeto; como invitados especiales a participar en este desfile, que año a año se realiza para exhaltar los valores culturales y para darle el inicio a estas icónicas festividades», puntualizó.

Asimismo, Otero destacó que la delegación carabobeña animó al público con un amplio repertorio que resaltó la cultura y el folklore carabobeño y nacional.

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Estas acciones se encuentran dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer las manifestaciones culturales en toda la entidad.

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