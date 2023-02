Compartir

Bárbara Rodríguez es una modelo, empresaria y fashion blogger que causa revuelo con su estilo y se ha convertido en la hacedora de sueños en el mundo de la moda.

Con su estilo ecléctico y sus ganas de inspirar a las mujeres, a sentirse regias y empoderadas, Bárbara, mejor conocida como Barbi, comenzó en la industria de la moda hace 18 años y desde ese momento ha sido la inspiración de muchas niñas y damas.

Más que una modelo es una empresaria

Barbi contó durante una entrevista concedida a Protagonista de Noticias 24 Carabobo, que su sueño no era ser modelo. Llegó a este mundo, porque una amiga cercana incursionó; y en el momento que pisó por primera vez una agencia de modelaje su mundo hizo “click”.

Su creencia de que los “clics” son más que casualidades, ha llevado a la fashion blogger a territorios inigualables. Con tan solo 16 años, decidió aventurarse al mundo de las luces y las pasarelas. Al principio, le costó, pues su primer negocio fue vender donas para poder costearse sus gastos del modelaje.

Así que esta insigne mujer nada la detiene, ya que se considera una dama cabal muy sensible, empática, con carácter fuerte, una trabajadora y visionaria. Aunque no todo es tan rígido, comentó que su plato favorito es el sushi, su color el negro y va a los Gloriosos Leones del Caracas.

“Siempre me enfoqué en ser una mujer de negocios, eso era lo que soñaba ser, una mujer de negocios, una jefa, una persona que tuviera colaboradores. Era fans de una película titulada Pasante de Modas, al ver la cinta me di cuenta que deseaba ser una mujer de negocios, acotó.

Esa visión de negocios que tuvo desde pequeña, la llevó a asociarse y crear Model´s View. A sus 19 años, ya había emprendido en el mundo de la moda. A pesar de que sus estudios están relacionados con Publicidad y Mercadeo, su pasión y reto personal ha sido transformar su agencia de modelo.

Model´s View no es solo formar y proyectar mujeres bellas con cuerpos esbeltos. Para Bárbara Rodríguez, el concepto de belleza y elegancia cambió con el tiempo. Pues, sufrió muchos episodios, al principio de su carrera.

Mencionó que fue bulímica durante 10 años, padeció de un trastorno alimenticio, y durante sus consultas con el psiquiatra no fueron muy alentadoras. Pues su cuadro de salud se complicó, era muy anémica, débil y estaba expuesta a las críticas.

Así que su mensaje a las chicas es prepararse y deben tener en cuenta que «el físico no puede ser más importante que tu salud mental«.

Entonces, esbozó que aquellas que desean incursionar en este mundo de elegancia, glamour y belleza; y, por alguna circunstancia lleguen a tener una caida, deben recordar que “no se hundan en el hueco, en el hueco nos hundimos solo nosotros, así que busca herramientas y ayuda para salir de donde estas”.

Model´s View al principio fue empírico

Al principio, Model´s View fue muy empírico, pues poco a poco, fue creando cada uno de los departamentos que hoy la integran; para darle una visión diferente a las personas que desean proyectarse en la vida.

“Creo que la ingenuidad es parte importante del emprendedor”, subrayó. De hecho, esta candidez la ha llevado a creer en ella y en lo que se propone a hacer. Contó que no se colocó trabas, ni peros en la vida. Siempre ha trabajado para dar a conocer la agencia de modelos.

No obstante, a los tres años de su creación, Barbi se percató que no estaba cónsono con las expectativas que ella creía. Así que rediseñó el concepto de Model´s View.

Adelantándose a los cambios y proyectos. Buscó la forma de proponer dentro de su agencia que se iba promover la aceptación, el respeto y la inclusión. Simplemente era, aceptar a las personas, sin importar su exterior; porque la idea es darles herramientas a hombres y mujeres para que transformen sus mundos.

“No me sentía alineada al mensaje que estábamos llevando, sentía que esto no tenía nada que ver conmigo, yo me sentía presionada por los estereotipos de la sociedad, me sentía presionada por estar constantemente a dieta, o por estar etiquetando a chamas y jóvenes”, acotó.

Detalló que fue muy valiente al imponer su concepto de belleza, porque hace 18 años, decir que la agencia iba a apoyar a cualquier tipo de joven y mujer que deseaban verse y sentirse bien, era un acto de intrepidez.

De hecho, mencionó que la industria le dio la espalda; porque muchos creían que era marketing; y simplemente era aceptar a todos por igual.

Se considera pionera en el cambio que tuvo la moda en el concepto de belleza. “Hoy en día ha cambiado la moda, se ha transformado; y creo que fui pionera en levantar la bandera de no seguir juzgando a las mujeres”.

Hasta ahora, Model´s View ha preparado a más de tres mil niñas, mujeres y hombres; dándole herramientas para verse y sentirse hermosos. Al punto, que el slogan de la agencia es “Tu talla no mide tu belleza”.

Una blogger que busca ser mujer

Bárbara Rodríguez no solo es emprendedora, empresaria y modelo, también dedica parte de su tiempo a llevar mensajes alentadores a las mujeres en sus cuentas de Instagram y su canal de YouTube.

En las redes sociales, las followers las pueden ubicar y ver los diferentes temas que abarca, pues están dirigidos a las damas que desean innovar en todos los aspectos de sus vidas. De hecho, Barbi es una conferencista que promueve el empoderamiento femenino.

Al punto, que a través de sus redes sociales, puede dedicarse a adiestrar a mujeres que se perdieron en el proceso, para ello se encarga de acompañarlas en transformar sus vidas, amar sus cuerpos y crear una vida que ame. Lo esencial es empoderar a la mujer.

Su rol de conferencistas no solo es llegar a un grupo de mujeres, también, puede hacerlo a grandes masas a través de las empresas que desean incursionar en el tema.

Expresó que el “universo es mental, y todo nace en la mente, si tu reprogramas tu mente, vas a comenzar a transformar tu vida”.

Para finalizar, detalló que próximamente comenzará a escribir su primer libro, tiene tres años tratando de hacerlo; y cree que este año logre alcanzar la meta.

Su libro será de amor propio, es una autobiografía y cómo es vivir del modelaje. Además, que enseñará a la mujer a amar su cuerpo y transformar su vida.

Cerró al decir que “la industria de la moda no puede dictar como las jóvenes se deben percibir, que ellas se deben amar tal y como son. Y no comparándose con lo que impone una industria”. Y a las mujeres que desean cambiar, “es amar tu cuerpo y aceptarte”.

