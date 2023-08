Ante el rotundo éxito de Barbie en la gran pantalla, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, Mattel anunció el lanzamiento de “Barbie rarita”.

Esta Barbie especial está inspirada en la icónica muñeca a la que las niñas solían personalizar cortando su cabello. Dibujando sobre ella y experimentando con su aspecto.

El proceso de diseño involucró muchas discusiones sobre los detalles. Entre ellos la ubicación de los garabatos en el rostro y el estilo del corte de cabello.

El resultado es una muñeca que evoca nostalgia y entusiasmo, aportando un toque distintivo a la colección de Barbie.

Mattel explicó que esta edición de la “Barbie rarita” se venderá por tiempo limitado hasta el 18 de agosto. La misma se puede adquirir a pedido en el portal de la empresa con un precio de 50 dólares.

Kate McKinnon, la actriz que dio vida a esta Barbie, detalló que estuvo involucrada en la creación de este personaje. “Tengo que decir, bastante involucrada. Muchas discusiones se centraron en la ubicación de cosas como: “¿dónde va el marcador en tu cara?” y “¿cuál es la forma del garabato?” y “¿qué tan cortado estará el cabello?” Se basa en la Barbie que creo que todos teníamos, a la que le cortaban el cabello, le quemaban la ropa y dibujaban sobre ella”, dijo.

Mattel unveils Weird Barbie from the #BarbieMovie as its latest doll.

🔗: https://t.co/M27KF3SZSx pic.twitter.com/981AIjTZAs

— Pop Crave (@PopCrave) August 4, 2023