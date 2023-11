Compartir

La actriz y cantante Barbra Streisand expresó su molestia al CEO de la compañía Apple a quien llamo disgustada por el simple hecho de que el asistente digital conocido como “Siri” no menciona bien su nombre y quería que lo arreglaran.

Ahora el asistente digital por voz de Apple “Siri” pronuncia el apellido de la superestrella exactamente como a ella le gusta.

La ganadora de dos Oscar cuando se encontraba en una entrevista acerca de sus próximas memorias, “My name is Barbra, dijo a la BBC que estaba cansada de que Siri siempre pronunciara mal su nombre “Mi nombre no se escribe con ‘Z'”, argumentó. “Es Strei-sand, como arena en la playa. ¿Qué tan simple puedes ser?” expresó la actriz.

La actriz de 81 años llamó al CEO de Apple Tim Cook para quejarse, dijo al medio británico en una entrevista publicada este lunes.

“Y Tim Cook fue tan encantador. Hizo que Siri cambiara la pronunciación… ¡Supongo que esa es una de las ventajas de la fama!”, dijo, según la BBC.

Las memorias abarcan los 60 años de carrera artística de la ganadora del EGOT en el mundo del espectáculo, comenzando con sus luchas y su vida temprana en Brooklyn hasta sus primeras apariciones como estrella en los clubes nocturnos de Nueva York, lo que desato una cadena de éxitos, según la editorial Penguin Random House.

La autobiografía de Streisand, que sale a la venta este martes, se convirtió en un éxito de ventas a principios de este año, cuando se puso a la venta por adelantado.

“El libro es como la propia Barbra, franco, divertido, obstinado y encantador”, afirma la editorial en su página web.

