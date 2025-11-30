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En la Liga de España, el Barcelona busca alejarse del Real Madrid y tener una ventaja holgada. Hoy el equipo catalán pudo conquistar una victoria 3×1 ante el Alavés, para de esa manera estar por encima del equipo merengue dos puntos.

El Barcelona mantiene 34 puntos por 32 de los madridistas, hoy un doblete de Dani Olmo y un gol de Lamine Yamal le dieron la victoria. Olmo anotó al 26 y al 93 mientras que Yamal lo hizo al minuto 6.

Pablo Ibañez anotó el gol en el minuto 1 para el Alavés pero luego el Barcelona se armó para poder sacar la ventaja. Mientras que el Alavés no se rindió continuaron con su atacar a pesar de los goles del Barcelona.

Barcelona busca alejarse del Real Madrid

Mallorca y Osasuna tuvieron un candente encuentro el cual terminó a dos goles por lado, pero con sabor a victoria para ambos clubes. Vedat Muriqi anotó los dos tantos para el Mallorca al 62 y al 66.

Pero cuando todo parecía que los baleares se quedarían con la victoria, respondieron los jugadores del Osasuna. García y Boyomo aprovecharon los fallos defensivos luego de los ochenta minutos para igualar el encuentro.

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