DeportesFútbolPortada

Barcelona busca alejarse del Real Madrid en La Liga de España

By Danny Valdiviezo
0
39
Barcelona busca alejarse del Real Madrid
Dani Olmo anotó dos tantos para el Barcelona. Foto: Agencia EFE.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

En la Liga de España, el Barcelona busca alejarse del Real Madrid y tener una ventaja holgada. Hoy el equipo catalán pudo conquistar una victoria 3×1 ante el Alavés, para de esa manera estar por encima del equipo merengue dos puntos.

El Barcelona mantiene 34 puntos por 32 de los madridistas, hoy un doblete de Dani Olmo y un gol de Lamine Yamal le dieron la victoria. Olmo anotó al 26 y al 93 mientras que Yamal lo hizo al minuto 6.

Pablo Ibañez anotó el gol en el minuto 1 para el Alavés pero luego el Barcelona se armó para poder sacar la ventaja. Mientras que el Alavés no se rindió continuaron con su atacar a pesar de los goles del Barcelona.

Barcelona busca alejarse del Real Madrid

Mallorca y Osasuna tuvieron un candente encuentro el cual terminó a dos goles por lado, pero con sabor a victoria para ambos clubes. Vedat Muriqi anotó los dos tantos para el Mallorca al 62 y al 66.

Pero cuando todo parecía que los baleares se quedarían con la victoria, respondieron los jugadores del Osasuna. García y Boyomo aprovecharon los fallos defensivos luego de los ochenta minutos para igualar el encuentro.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Magallanes le dio nueve arepas al Zulia en Valencia, cuarta victoria seguida (resultados)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Profesora enfrentará cargos en Estados Unidos por enviar fotos íntimas a un alumno
Artículo siguiente
Efectivo militar perdió la vida en Maracay tras ser arrollado por una buseta
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes