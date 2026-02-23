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El FC Barcelona recibió al Levante UD este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 25 de La Liga. El conjunto blaugrana se impuso con autoridad por 3-0 gracias a las anotaciones de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Hansi Flick alcanzó los 61 puntos y recuperó el liderato del campeonato, superando al Real Madrid en la tabla general.

De esta manera, los blaugranas sumarán 13 jornadas como líderes del futbol español en la temporada 2025/2026.

Barcelona ante Levante

Con el triunfo de este domingo, el FC Barcelona extendió a 17 de 17 su pleno de victorias como local ante el Levante en La Liga. El conjunto blaugrana conserva así un registro perfecto en casa frente al cuadro granota, una marca inédita en la historia del campeonato: ningún otro equipo presume el 100% de triunfos como anfitrión frente a un mismo rival.

El Barcelona volverá a la actividad el próximo sábado 28 de febrero, cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 26 de La Liga. El encuentro apunta a ser uno de los más atractivos de la fecha en la primera división española.

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