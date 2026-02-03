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El FC Barcelona selló su boleto a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer este martes 3 de febrero al Albacete con marcador de 2-1 en el Estadio Carlos Belmonte. El equipo dirigido por Hansi Flick logró imponerse en un encuentro vibrante donde la efectividad azulgrana terminó pesando más que la resistencia local.

Lamine Yamal y Ronald Araujo guiaron el triunfo

Desde el pitazo inicial de este martes, el Barcelona tomó la iniciativa, generando ocasiones claras a través de Dani Olmo y Marcus Rashford. Sin embargo, no fue sino hasta el minuto 40 cuando la joya Lamine Yamal abrió el marcador. Tras una recuperación de Rashford y una asistencia de Olmo, Yamal cruzó el balón para poner el 1-0 parcial que daba tranquilidad a la visita.

En la segunda mitad, el cuadro catalán amplió la ventaja rápidamente. Al minuto 57, tras un cobro de tiro de esquina, el uruguayo Ronald Araujo conectó un certero cabezazo para colocar el 2-0 en la pizarra. Pese a que Robert Lewandowski y Dani Olmo tuvieron oportunidades para sentenciar con un tercero, las intervenciones del arquero Lizoain mantuvieron la esperanza del Albacete hasta el final.

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El Albacete no bajó los brazos y buscó el descuento de contragolpe durante el último tramo del partido. Al minuto 86, Javier Moreno aprovechó un tiro libre para marcar de cabeza y poner el 2-1, inyectando dramatismo a los minutos finales en territorio manchego.

Sobre el cierre del encuentro, el VAR intervino para anular un gol a Ferrán Torres por posición adelantada en el minuto 90, dejando el marcador definitivo con la victoria mínima para los culés. Con este resultado obtenido hoy, el Barcelona continúa firme en su camino por el título de la Copa del Rey.

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