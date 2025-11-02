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Barcelona venció y se acerca al Real Madrid en la liga española

By Danny Valdiviezo
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Barcelona venció
Foto: Agencia AP.-

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Danny Valdiviezo
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Barcelona venció al Elche y se acerca ahora al Real Madrid en la Liga de España, solo dos puntos es la diferencia. El equipo catalán pudo dar cuenta con marcador de 3×1 ante el Elche que supo defenderse pero con fallas.

Por su parte, el Barcelona atacó rápidamente, Lamine Yamal abrió la pizarra al minuto 9 para color el 1×0. Ferran Torres completó el segundo mientras que el británico Marcus Rashford colocó el tercero al 61.

 

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De esa manera el equipo azulgrana pudo sumar los tres puntos que lo mantienen en el segundo lugar de la tabla en España.

Barcelona venció y los otros resultados

Alavés sumó tres puntos al dar cuenta de Espanyol con pizarra de 2×1. Celta de Vigo celebró ante el Levante también con igual marcador de 2×1. Y el Real Betis lo hizo ante el Mallorca hoy domingo.

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Para este lunes, el equipo de Salomón Rondón en España, el Real Oviedo cerrará la jornada del lunes. El Real Oviedo medirá fuerzas ante el Osasuna.

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