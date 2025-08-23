Compartir

Una victoria épica, Barcelona vino de atrás para vencer al Levante 3-2, luego que el juego estuviera 2×0 a favor del Levante. Un gol de Unai Elgezabel enfrió las acciones y decidió la victoria para los catalanes.

Barcelona y Levante estaban empatados a dos goles por lado en el duelo que empezó ganando el Levante y se fue al medio tiempo con la victoria parcial. Pero los catalanes vinieron de atrás para igualar el juego a dos tantos.

Ya en el primer tiempo al Barcelona le faltó un poco de suerte con remates de puerta que se fueron a los costados. Mientras que el Levante se cerró en la defensa en el primer tiempo y jugó de tú a tú contra el Barcelona.

En otros resultados de la jornada de hoy, el Atlético de Madrid empató a un tanto con el Elche. La defensa del Eche supo cerrar espacios de ataque de los colchoneros para termina a un tanto por lado.

Mientras que el Mallorca y el Celta de Vigo no pudieron pasar de un tanto por lado para también terminar en empate y tener de esta manera un punto por lado. Morey marcó por el Mallorca y Mir por el Elche.

Jornada para el domingo

El Real Oviedo de Salomón Rondón se medirá ante el Real Madrid, Osasuna irá ante el Valencia. Real Sociedad contra el Espanyol, Villarreal ante el Girona. La jornada seguirá el lunes 25 de agosto.

