Las barras de higo son un snack delicioso, nutritivo y perfecto para obtener energía de forma natural. Esta receta es saludable, sin azúcar refinada y vegana, ideal para quienes buscan opciones de repostería funcional.
Ingredientes
- 16 onzas de higos deshidratados, picados
- 1/2 taza de nueces picadas
- 1/3 taza de azúcar
- 1/4 taza de jugo de naranja (el jugo de 1/2 naranja)
- 2 cucharadas de agua caliente
- 1/2 taza de margarina o mantequilla, ablandada
- 1 taza de azúcar morena empacada
- 1 huevo grande
- 1 1/2 taza de harina multiuso
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de soda
- 1 1/4 taza de avena tradicional
Preparación
- Lávese las manos con agua y con jabón.
- Precaliente el horno a 350 °F. Unte ligeramente con aceite líquido o en espray un molde para hornear de 9 x 13 pulgadas.
- Combine los higos, las nueces, la azúcar, el jugo de naranja y el agua caliente; luego deje a un lado.
- Mezcle la margarina y azúcar morena hasta que la mezcla quede cremosa. Añada el huevo y mezcle hasta que quede suave.
- Mezcle la harina y el bicarbonato de soda. Agregue en la mezcla del huevo. Incorpore la avena para hacer una masa suave.
- Reserve 1 taza de masa para el gratinado. Con harina en los puntos de los dedos, presione la masa restante en una capa de masa delgada en el molde para hornear.
- Esparza la mezcla de higos de forma uniforme sobre la masa y forme a palmaditas firmemente. Desmigue la masa restante encima, permitiendo que se vea la mezcla de higos.
- Hornee 30 minutos o hasta que quede dorado. Enfríe completamente en el molde para hornear. Corte en 24 barras (aproximadamente 2.5 x 2 pulgadas).
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