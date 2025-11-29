Compartir

Las barras de higo son un snack delicioso, nutritivo y perfecto para obtener energía de forma natural. Esta receta es saludable, sin azúcar refinada y vegana, ideal para quienes buscan opciones de repostería funcional.

Ingredientes 16 onzas de higos deshidratados, picados

1/2 taza de nueces picadas

1/3 taza de azúcar

1/4 taza de jugo de naranja (el jugo de 1/2 naranja)

2 cucharadas de agua caliente

1/2 taza de margarina o mantequilla, ablandada

1 taza de azúcar morena empacada

1 huevo grande

1 1/2 taza de harina multiuso

1/2 cucharadita de bicarbonato de soda

1 1/4 taza de avena tradicional