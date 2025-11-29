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Barras de higo saludable, sin azúcar refinada y vegana

By Redacción Carabobo
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Barras de higo saludable

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Redacción Carabobo
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IOTA Latino
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Las barras de higo son un snack delicioso, nutritivo y perfecto para obtener energía de forma natural. Esta receta es saludable, sin azúcar refinada y vegana, ideal para quienes buscan opciones de repostería funcional.

Ingredientes

  • 16 onzas de higos deshidratados, picados
  • 1/2 taza de nueces picadas
  • 1/3 taza de azúcar
  • 1/4 taza de jugo de naranja (el jugo de 1/2 naranja)
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • 1/2 taza de margarina o mantequilla, ablandada
  • 1 taza de azúcar morena empacada
  • 1 huevo grande
  • 1 1/2 taza de harina multiuso
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de soda
  • 1 1/4 taza de avena tradicional

Preparación

  1. Lávese las manos con agua y con jabón.
  2. Precaliente el horno a 350 °F. Unte ligeramente con aceite líquido o en espray un molde para hornear de 9 x 13 pulgadas.
  3. Combine los higos, las nueces, la azúcar, el jugo de naranja y el agua caliente; luego deje a un lado.
  4. Mezcle la margarina y azúcar morena hasta que la mezcla quede cremosa. Añada el huevo y mezcle hasta que quede suave.
  5. Mezcle la harina y el bicarbonato de soda. Agregue en la mezcla del huevo. Incorpore la avena para hacer una masa suave.
  6. Reserve 1 taza de masa para el gratinado. Con harina en los puntos de los dedos, presione la masa restante en una capa de masa delgada en el molde para hornear.
  7. Esparza la mezcla de higos de forma uniforme sobre la masa y forme a palmaditas firmemente. Desmigue la masa restante encima, permitiendo que se vea la mezcla de higos.
  8. Hornee 30 minutos o hasta que quede dorado. Enfríe completamente en el molde para hornear. Corte en 24 barras (aproximadamente 2.5 x 2 pulgadas).

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