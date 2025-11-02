Un batido energético de piña verde es una excelente manera de empezar el día o recargar energías después de hacer ejercicio.
La piña, especialmente cuando se combina con vegetales verdes, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias (gracias a la bromelina) y por su alto contenido de Vitamina C.
Ingredientes
- 1 taza de jugo de naranja
- 1/2 taza de jugo de piña
- 1/2 taza de yogur de sabor natural o de vainilla, descremado
- 1 plátano, pelado y en tajadas
- 2 tazas de hojas de espinacas frescas
- 2 tazas hielo picado
Preparación
- Combine todos los ingredientes en una licuadora.
- Mezcle bien hasta que quede suave.
- Sirva inmediatamente.
- Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 horas.
Notas:
- Para un batido más espeso, use fruta congelada.
- Use cualquier tipo de jugo.
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