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Un batido energético de piña verde es una excelente manera de empezar el día o recargar energías después de hacer ejercicio.

La piña, especialmente cuando se combina con vegetales verdes, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias (gracias a la bromelina) y por su alto contenido de Vitamina C.

Ingredientes 1 taza de jugo de naranja

1/2 taza de jugo de piña

1/2 taza de yogur de sabor natural o de vainilla, descremado

1 plátano, pelado y en tajadas

2 tazas de hojas de espinacas frescas

2 tazas hielo picado