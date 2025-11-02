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Batido energético de piña verde

By Redacción Carabobo
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Batido piña verde

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Redacción Carabobo
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Un batido energético de piña verde es una excelente manera de empezar el día o recargar energías después de hacer ejercicio.

La piña, especialmente cuando se combina con vegetales verdes, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias (gracias a la bromelina) y por su alto contenido de Vitamina C.

Ingredientes

  • 1 taza de jugo de naranja
  • 1/2 taza de jugo de piña
  • 1/2 taza de yogur de sabor natural o de vainilla, descremado
  • 1 plátano, pelado y en tajadas
  • 2 tazas de hojas de espinacas frescas
  • 2 tazas hielo picado

Preparación

  1. Combine todos los ingredientes en una licuadora.
  2. Mezcle bien hasta que quede suave.
  3. Sirva inmediatamente.
  4. Refrigere lo que sobre dentro de las siguientes 2 horas.

Notas:

  • Para un batido más espeso, use fruta congelada.
  • Use cualquier tipo de jugo.

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