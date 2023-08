Compartir

El CICPC rescató a un bebé de dos meses en Tinaquillo, estado Cojedes, la información la suministró el comisario general de la policía científica, Douglas Rico. Los cuadrantes de paz resolvieron el caso que dejó a tres mujeres detenidas.

Este hecho ocurrió en Valle de Juncalito, parroquia Tocuyito municipio Libertador estado Carabobo. La madre del niño, Andreína Mailin Robles Robles de 21 años dijo que estaba en la vivienda presentó un dolor de estómago y en un descuido el niño desapareció.

Por lo cual formuló la denuncia, pero en las investigaciones del caso se determinó que esta le había entregado el menor a dos mujeres. Las cuales quedaron identificadas como Yorbelis Maria Navas Carrero (19) y Yorgelis Resauri Navas Carrero (18),

“Por cuanto habrían planificado que estas se quedaran con el pequeño, a fin de llamar la atención de la ex pareja de Mailin; quien había terminado la y no asumir la paternidad del menor, por pensar que no era su hijo sino producto de una infidelidad. Y a su vez la progenitora rechazaba al infante por ser motivo para la separación de la pareja; por lo que Yorbelis, llevó al bebé hacia Tinaquillo, a fin de resguardarlo y simular el rapto”; dijo el comisario.

Estas mujeres fueron aprehendidas y puestas a la orden de la Fiscalía 22º del Ministerio Público.

