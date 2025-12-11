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Un bebé murió al ser atacado por dos perros de raza Pitbull en Perú. Los dos caninos atacaron al niño el cual estaba en su habitación en una cuna. Entraron a la casa y atacaron al infante principalmente en el rostro.

Los trágicos hechos ocurrieron en la zona de San Hilarión Alto en La Bombonera en San Juan Lurigancho. A las cinco de la tarde, en un descuido ambos perros entraron con violencia a la casa específicamente a los cuartos.

Estos atacaron rápidamente al bebé de 11 meses, las personas que estaban en la casa sacaron a los perros y llevaron al pequeño a un centro de salud cercano. Pero este llegó sin signos vitales y destrozado tras el ataque.

Los perros pertenecen a la suegra del padre del bebé, la mujer quedó identificada como Patricia Luna Aparicio. Esta tenía a los dos perros, pero ese día entraron a la casa dispuestos a atacar.

Bebé murió al ser atacado por dos perros de raza Pitbull en Perú

El hecho trágico con perros pitbulls se suman a los ocurridos en La Victoria en Lima donde hubo caso similar. Esa vez fue una adulta mayor que fue atacada por dos perros, pero esta se mantiene con vida.

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De igual modo, en países como Brasil se ha conocido de ataques de estos perros a personas dentro de la misma casa. Estos han atacado a sus dueñas y han dejado heridas profundas.

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