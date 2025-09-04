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Bebé queda intoxicado por ingerir gasoil en Falcón

By Lucciano Battiston
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Bebé queda intoxicado por ingerir gasoil en Falcón

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Lucciano Battiston
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Un bebé se intoxicó tras ingerir de manera accidental gasoil que se encontraba en su vivienda, ubicada en el estado Falcón.

Sus familiares al percatarse de la situación, actuaron de manera rápida, por lo que trasladaron al bebé hasta la Clínica Popular Doctor Alexander Friedrich, ubicada en Adícora.

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Ahí el pequeño identificado como Elias, de tan solo un año de edad, fue atendido por los médicos, sin embargo,  debido a la gravedad de la intoxicación por gasoil, los especialistas decidieron referirlo al Hospital Pediátrico Dr. Jesús García Coello en Judibana, donde recibió la atención especializada que necesitaba para superar el crítico momento.

Según información difundida por el periodista Pedro Colina Depool, uno de los familiares de Elías confirmó que el bebé estaba mostrando signos de mejoría y se recuperaba satisfactoriamente.

Aunque se desconoce la cantidad de gasoil que ingirió el bebé, lo más importante es que su estado de salud es favorable y se encuentra fuera de peligro.

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SourceEl Aragueño
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