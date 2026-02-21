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El Cuerpo de Bomberos del municipio Bejuma atendió de manera oportuna el incendio de un vehículo de carga pesada registrado durante la noche de este viernes en el kilómetro 91 de la carretera Panamericana.

El siniestro ocurrió específicamente en el sector Agüita de Dios de la parroquia Libertador, en el sentido que conduce desde La Encrucijada hacia la zona de Bejuma.

Los funcionarios lograron el control y la sofocación total de las llamas, las cuales afectaron parte de la estructura de la pesada unidad.

Incendio vehículo de carga en Bejuma

Se iniciaron labores investigativas para determinar el origen así como evaluación técnica detallada del sistema del vehículo. No se reportaron personas lesionadas, ocasionando únicamente perdidas materiales.

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