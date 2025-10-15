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La linaza se ha convertido en uno de los alimentos más populares entre quienes buscan mejorar su salud de forma natural por sus beneficios para regular los niveles de colesterol y controlar el apetito.

Este pequeño, pero poderoso grano, proveniente de la planta del lino, es rico en fibra, ácidos grasos, omega-3 y antioxidantes, lo que lo convierte en un complemento ideal para una dieta equilibrada.

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Aunque muchos la asocian únicamente con beneficios digestivos, la linaza tiene efectos mucho más amplios sobre el cuerpo. Su consumo frecuente puede ayudar a regular los niveles de colesterol, controlar el apetito y contribuir a la salud del corazón.

Además, por su alto contenido en lignanos (compuestos con propiedades antioxidantes y hormonales), lo relacionan con beneficios para la piel y el sistema hormonal, especialmente en mujeres.

Sin embargo, como todo alimento funcional, la clave está en la cantidad y la constancia. Consumir linaza a diario puede ser muy positivo, pero hacerlo en exceso o sin suficiente hidratación podría generar molestias intestinales.

Linaza para regular colesterol y controlar el apetito

Por ello, se recomienda acompañarla siempre con abundante agua y no exceder las dos cucharadas diarias.

En el cuerpo, la linaza actúa como un regulador natural del sistema digestivo gracias a su alto contenido en fibra soluble e insoluble. Esto mejora el tránsito intestinal y puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

Además, al absorber agua, crea una sensación de saciedad, lo que puede favorecer la pérdida de peso o el control del apetito.

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