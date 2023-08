Compartir

El jugo de guanábana no puede perderse en el tiempo, de hecho pasó de ser uno de los más consumidos a los menos buscados. Y es que la fruta verde con blanco de sabor ácido es uno de los que mayores propiedades tiene para la salud.

Sistema inmunológico, esta fruta es una de las que refuerza las defensas del cuerpo, si quieres tener las defensas en alza consúmelo de vez en cuando. El jugo es uno de los recomendados para luego que pases una gripe, más no cuando la tienes.

Rica en vitamina C, es rica en vitamina C, en un solo vaso estarás consumiendo una buena dosis. Pocos piensan que tiene esta vitamina. Por cada 100 gramos de fruta, estás consumiendo alrededor de 20 miligramos de vitamina C.

Retarda el envejecimiento, la recomiendan tomar el jugo de esta fruta desde que estas joven y veras que retarda el envejecimiento. Es una potencia en antioxidantes, especial para toda la familia.

Con mucha fibra, es una de las mejores para tu salud digestiva, contiene mucha fibra, Funciona para el tracto intestinal, y ayuda a combatir el estreñimiento. Puedes consumirlo a toda hora también en el almuerzo o para refrescarte.

El jugo de guanábana

Combate el dolor, muchas personas lo beben ya que es un calmante de dolores naturales. Es excelente contra las hemorroides, luego de los ejercicios del día puedes tomarlo y veras los resultados.

Previene la osteoporosis, es una de las mejores ya que contiene minerales potentes para prevenir el desgaste de los huesos. Es rica en fósforo, calcio además de hierro. Es excelente para aquellas personas con anemia.

