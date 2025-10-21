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La retención de líquidos es un problema común que puede generar hinchazón en piernas, manos y abdomen más su tratamiento preventivo puede prepararse en casa y ofrece multiples beneficios para la salud como lo es el té de romero. Este tipo de infusiones además de aliviar la sensación de pesadez y malestar general, como una forma facil de tratar la condición puede ser causada por factores como el consumo excesivo de sal, sedentarismo, cambios hormonales o problemas renales.

Afortunadamente, existen alternativas naturales que ayudan a mejorar la eliminación de líquidos y a mantener el cuerpo equilibrado. Entre ellas destaca el té de romero, una infusión que ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades diuréticas y antioxidantes.

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Esta planta no solo ayuda a reducir la acumulación de líquidos, sino que también aporta compuestos que favorecen la digestión y fortalecen el sistema inmunológico.

Además de sus beneficios para la retención de líquidos, el té de romero puede contribuir a mejorar la circulación sanguínea y aliviar tensiones musculares. Su preparación es sencilla y puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria, convirtiéndose en un aliado natural para el bienestar general.

Té de romero para trarar la retención de líquidos

El romero contiene compuestos como ácido carnósico y antioxidantes que previenen la retención de líquidos en el organismo, ayudando a reducir la hinchazón y la sensación de pesadez. Su consumo regular puede favorecer la función renal y estimular la depuración de toxinas de manera natural.

Para preparar té de romero para prevenir la retención de líquidos, solo se necesita una cucharadita de hojas secas de romero por una taza de agua caliente. Se hierve el agua, se añade las hojas de romero, deja reposar entre cinco y 10 minutos, colar y a disfrutar.

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