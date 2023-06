El delantero Karim Benzema se retira del Real Madrid, tras 14 temporadas en el club merengues.

Durante la segunda mitad de la disputa entre el club blanco y el Athletic Bilbao, el delantero francés, fue relevado por Luka Modric y aplaudido por todo el Santiago Bernabéu. Karim Benzema se retira del Real Madrid, tras 14 años vistiendo la camiseta blanca y siendo titular en su formación.

El portal Centre Goals, compartió un tuit donde se puede apreciar al delantero aplaudir a sus fanáticos y la respuesta recíproca de los hinchas para él.

Cabe destacar que el francés alcanzó marcar 364 goles en 14 temporadas, 143 asistencias, logró 24 títulos, 5 copas de Europa y fue el ganador del balón de oro en el año 2022

