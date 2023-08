Compartir

El líder en tecnología Samsung, se mantiene en una constante apuesta por el país, quien además de la mano del empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Samsung Official Partner en Venezuela, ofrecen al mercado la mejor tecnología, esta vez protagonizada por el nuevo lanzamiento del BeSpoke Home 2023, una línea de electrodomésticos que brindan comodidad, estilo y conexión.

El evento contó con la presencia de la prensa nacional, así como múltiples personalidades y figuras públicas, quienes pudieron conocer los tres pilares fundamentales para transformar la vida de los usuarios: sostenibilidad, conectividad y diseño, con la posibilidad de elegir el color, acabado y tamaño óptimo para tu hogar, capaz de reflejar tu estilo único.

La exhibición completa de la línea de electrodomésticos se encuentra disponible en todas las 12 tiendas branding shop de CLX Samsung en el país para la modalidad de compra, y pronto estarán disponibles a través de la página oficial de CLX Latin, www.clxlatin.com .

“En nombre de Samsung estoy muy contento y agradecido de que en este año hemos realizado una serie de lanzamientos y que hemos podido contar con la presencia de ustedes. Esto nos dice es que estamos dando los pasos correctos hacia adelante, y gracias a ustedes hemos logrado difundir nuestro mensaje en cada uno de los hogares, a cada uno de los consumidores donde tenemos siempre a Samsung como la marca número uno a nivel mundial” expresó Rafael Morantes, Country Manager de Samsung en Venezuela.

Sostenibilidad a donde vayas

Samsung Bespoke combina tecnología de última generación con un enfoque sostenible, bajo la creencia de que los electrodomésticos son la clave para un mañana más amigable con el ambiente, presentando una nueva gama neveras, lavavajillas, estufas y más sorpresas en esta edición del “BeSpoke Home 2023″.

La conectividad nunca fue tan posible como lo es ahora; y es que esta gama de productos cuenta con un sistema de inteligencia artificial integrada y 100% de conexión a través de WiFi para una gestión óptima a través de Bespoke Home.

Además, con la aplicación “SmartThings” hacer las tareas diarias no supone mayor problema, ofreciendo una experiencia única que reconoce los patrones diarios de la rutina del usuario y automatiza los procesos para adaptarse al estilo de vida del hogar, desde el lugar donde te encuentres. Con su modo AI Energy, permite el ahorro de energía mediante la medición e información sobre el consumo del usuario y consejos para optimizar el rendimiento de los dispositivos.

“La tecnología de Samsung continúa reinventando los electrodomésticos de una forma novedosa y creativa, facilitando la vida de las personas. Esta gama sostenible ofrece soluciones no solo para los venezolanos, si no para una sociedad que cada día es más consciente del impacto que tiene una vida sustentable en el planeta” afirmó Nasar Dagga, CEO de CLX Group, y presidente de CLX Samsung (Official Partner de Venezuela).

Un diseño más conectado

En esta ocasión, Samsung amplió su catálogo en el país con la presentación de la línea Bespoke Home; creada a la medida de los hogares modernos con las neveras Side by Side y 4-Door Flex™ Family Hub™+, que integra una función que te permitirá ver el interior de tu refrigerador, administrar calendarios, escuchar música, ver quien está enfrente, y mucho más.

“En Samsung nos hemos puesto a la tarea de mejorar la vida de nuestros consumidores a lo largo del tiempo. Hoy en día Samsung es líder en innovaciones y eso se debe a que nuestro enfoque no solo se debe a la tecnología, si no que buscamos que nuestros consumidores disfruten nuestros productos como una experiencia completa, que les sea placentera, cómoda y conveniente” indicó Nicole Alba, gerente regional de línea blanca de Samsung en Venezuela.

El modelo Bespoke Side by Side combina las avanzadas tecnologías de almacenamiento de alimentos de Samsung; con elegantes paneles frontales y características innovadoras capaces de adaptarse a cualquier hogar y estilo.

Entre sus funcionalidades se encuentra la capacidad de abrir la puerta con solo un toque, con sensores a ambos lados para mayor facilidad; y el Beverage Center, que permite obtener agua helada en cuestión de segundos.

Para la familia venezolana, el modelo Bespoke 4-Door Flex™ Family Hub™+ fue ideado para combinar la mayor potencia de refrigeración y congelación con un look vibrante, elegante y minimalista; que ofrecerá entretenimiento a los usuarios y recursos para organizar el hogar, así como supervisar los electrodomésticos de la cocina a través de uno o varios smartphones, televisores o incluso relojes inteligentes a través de SmartThings.

El modelo Bespoke French Door destacó por su increíble capacidad de personalización, con innumerables posibilidades a la hora de elegir es estilo ideal y vanguardista al poder controlar su color y acabados. Mientras que la Bespoke 1 Door cuenta con el mismo nivel de adaptación, siendo este de un único módulo de puerta completa que puede unirse con otro modelo para crear configuraciones diferentes. Además, junto a la tecnología No Frost, el ajuste de la temperatura se optimizó para mantenerse constante y evitar la acumulación de hielo.

Bespoke Home, Bespoke Life

La línea de cocinas también se llevó los reflectores de la noche, con la presentación de la estufa Bespoke de Samsung, una cocina a inducción con características inteligentes para una mejor gestión de los alimentos al poder controlar la temperatura de forma remota para que se mantenga siempre en su punto. Sus colores principales son el Steel Navy y White Glass.

Mientras que, en la línea de microondas, El OTR Bespoke fue diseñado con un panel de vidrio cómodo y elegante sensible al más ligero toque de los dedos, con funciones de ahorro de energía con iluminación led de menor consumo, sensor de humedad interno, sistema de ventilación eléctrica y una insuperable capacidad de cocción.

Con funciones de ahorro de tiempo y agua, sumado a la compatibilidad con SmartThing, el Lavavajillas Bespoke llegó para facilitar la tarea del lavado de platos y utensilios desde cualquier lugar.

“Los electrodomésticos presentados en el BeSpoke Home 2023 darán a los venezolanos una mejor calidad de vida, y demuestra cómo la innovación puede contribuir al ahorro de energía siempre que ésta se oriente a ofrecer un mayor beneficio a los usuarios. Toda la gama de productos presentados durante el evento podrá ser adquirida desde ya a través de nuestras tiendas CLX Samsung en toda Venezuela, así que los invitamos a vivir este progreso tecnológico que ahora está al alcance de todos” manifestó Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group.

Con la línea Bespoke Home tu hogar será más inteligente, sostenible y adaptado a tus preferencias. Si deseas ser parte de la innovación y conocer más de la nueva línea Samsung, visita la página oficial de CLX Latin, www.clxlatin.com ¿Y tú, ya estás listo para unirte al lado sostenible?

