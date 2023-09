Este jueves, Binance, el criptointercambio más grande del mundo, anunció un plan para gradualmente, dejar de ofrecer soporte a Binance USD (BUSD), su stablecoin, que era emitida por la empresa de tokenización de activos y de blockchain, Paxos Trust Company LLC con sede en Nueva York.

Cómo se recordará, en febrero del año en curso, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, «por sus siglas en inglés»), ordenó a Paxos Trust, que dejará de emitir la stablecoin BUSD y que adicionalmente también terminara su relación de negocios con el criptointercambio Binance.

Además, en vista que Paxos Trust, es una empresa regulada por el NYDFS y casi estuvo a punto de enfrentarse a una posible demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, «por sus siglas en inglés»), por considerar que esta stablecoin era un valor no registrado, la empresa de tokenización de activos y de blockchain cumplió a cabalidad la orden.

Esta medida ha afectado de cierta forma la liquidez del mercado de BUSD y su continuidad, dado que ahora esta stablecoin no cuenta con emisión de nuevos tokens, y sólo recibirá soporte y se aceptarán canjes por parte de la empresa neoyorkina de tokenización de activos y de blockchain, hasta febrero de 2024.

Antes de esta orden del NYDFS, Binance explicó a través de una nota en su blog, que debido al reequilibrio periódico, el Peg de PBUSD dejaba entrever que no siempre parecían estar respaldados por los PBUSD emitidos por Paxos, “ya que estas monedas eran acuñadas en varios blockchain o redes, incluyendo BNB Chain, Avalancha, Poligon, y TRON”.

